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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ И АССОЦИАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГЕРМАНИИ СОЗДАДУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
11:49 27.06.2019
Проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Ольга Чуприс и генеральный директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) Маркус Йергер подписали протокол о намерениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, целью документа является создание на базе учебной лаборатории юридического факультета «Юридическая клиника» образовательно-консультативного центра предпринимательства.
Предполагается, что новая структура будет содействовать развитию бизнес-образования в БГУ и обучению студентов, желающих открыть собственное дело. На базе центра пройдут бесплатные консультации для студентов, сотрудников и выпускников вуза по вопросам продвижения малого и среднего бизнеса, реализации стартап-проектов в Беларуси. Теоретические и практические знания в области предпринимательства будут организованы на дистанционной платформе образовательного портала Университета глобального развития (GDU).
Планируется, что центру присвоят имя президента Европейской ассоциации малого и среднего предпринимательства и Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Марио Оховена. Свою деятельность новая структура начнет осенью этого года.
Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) – политически независимая ассоциация, представляющая интересы малого и среднего бизнеса в политике, с административными органами, с профсоюзами и с крупными компаниями. На сегодняшний день BVMW объединяет свыше 585 000 компаний, в которых трудятся почти 15 миллионов человек. Более 300 офисов Ассоциации расположены на территории Германии и 40 филиалов действуют по всему миру.
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