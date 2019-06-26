|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЦЭУ ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ АРХИВНОЙ СИСТЕМЫ
10:34 27.06.2019
В рамках мероприятий VI Всероссийского форума в области информационных и коммуникационных технологий «IT Диалог 2019» подписан меморандум о намерениях между РУП «Национальный центр электронных услуг» и Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, меморандум предусматривает создание благоприятных условий для качественной реализации сторонами проектов и мероприятий в области создания, внедрения, сопровождения и развития информационных систем электронного правительства, проведения интеграции между информационными системами государственных органов, а также информационными системами государственных органов с представителями бизнеса, обмена опытом по созданию и продвижению электронных услуг и сервисов.
Особый интерес для НЦЭУ представляет опыт Санкт-Петербурга по организации электронной архивной системы с использованием программного решения «Электронный архив» Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2019
Курсы в банках
на 27.06.2019
Конвертация в банках
на 27.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте