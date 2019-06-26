В рамках мероприятий VI Всероссийского форума в области информационных и коммуникационных технологий «IT Диалог 2019» подписан меморандум о намерениях между РУП «Национальный центр электронных услуг» и Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, меморандум предусматривает создание благоприятных условий для качественной реализации сторонами проектов и мероприятий в области создания, внедрения, сопровождения и развития информационных систем электронного правительства, проведения интеграции между информационными системами государственных органов, а также информационными системами государственных органов с представителями бизнеса, обмена опытом по созданию и продвижению электронных услуг и сервисов.

Особый интерес для НЦЭУ представляет опыт Санкт-Петербурга по организации электронной архивной системы с использованием программного решения «Электронный архив» Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.