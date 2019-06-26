МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОСКОМВЕНПРОМ БЕЛАРУСИ И "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" ОБСУДИЛИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ТРЕТЬИХ СТРАН

09:51 27.06.2019 Вопросы совместной, практической работы на рынке третьих стран и принципы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе форума "АРМИЯ-2019" председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, на встрече обсуждался широкий круг вопросов военно-технического сотрудничества, а также реализации целого ряда совместных проектов на рынках третьих стран.