|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСКОМВЕНПРОМ БЕЛАРУСИ И "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" ОБСУДИЛИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ТРЕТЬИХ СТРАН
09:51 27.06.2019
Вопросы совместной, практической работы на рынке третьих стран и принципы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе форума "АРМИЯ-2019" председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, на встрече обсуждался широкий круг вопросов военно-технического сотрудничества, а также реализации целого ряда совместных проектов на рынках третьих стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2019
Курсы в банках
на 27.06.2019
Конвертация в банках
на 27.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте