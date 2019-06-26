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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РОССИЯНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ БЕЛОРУССКИМ ОПЫТОМ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
09:10 27.06.2019

Группа руководителей и специалистов лесного сектора Российской Федерации изучает белорусский опыт управления лесами. Коллеги из 4 российских регионов проходят в эти дни обучение на базе Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в течение недели россиян ознакомят не только с системой управления лесами в нашей стране, но и с основными методами работы в лесоустройстве, лесном семеноводстве, лесовосстановлении.

Так, всего за несколько дней слушатели уже ознакомились с деятельностью ряда учреждений: Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, РУП «Белгослес», ГУ «Беллесозащита», ГЛХУ «Узденский лесхоз». Сегодня российские коллеги посещают деревообрабатывающее производство в Бегомльском лесхозе (здесь налажена глубокая переработка древесины – производство пеллет), современный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в Глубокском опытном лесхозе.

27 июня с группой руководителей и специалистов лесного сектора Российской Федерации встретится первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, который расскажет о действующей в нашей стране системе управления лесами, а также ответит на вопросы слушателей.

Отметим, что обучающие программы Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства пользуются неизменным интересом у зарубежных специалистов. Учреждение дополнительного образования взрослых имеет больше десятка международных соглашений, что говорит о высоком качестве образовательных услуг и привлекательности белорусского опыта ведения лесного хозяйства. За год в учебном центре и его филиалах обучается в среднем три тысячи слушателей. Это три вида обучения: повышение квалификации (руководящие работники и специалисты), подготовка и переподготовка рабочих кадров.
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