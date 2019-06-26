Второе заседание межправительственной белорусско-итальянской комиссии по экономическому сотрудничеству. Состоялось 25 июня в Риме.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, итальянскую – статс-секретарь Министерства экономического развития Андреа Чоффи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы взаимной торговли, сотрудничества в областях промышленности, инфраструктуры и транспорта, в банковско-финансовой сфере и других. Внимание было уделено преимуществам преференциальных режимов Беларуси, а также цифровизации белорусской экономики и развитию информационных технологий в нашей стране.

Делегации условились о реализации ряда конкретных шагов, призванных придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества в сферах взаимного интереса.

В рамках визита в Рим заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в открытии делового форума, организованного Белорусской торгово-промышленной палатой в сотрудничестве с Посольством Беларуси в Италии, Национальной итальянской конфедерацией ремесленников, малых и средних предприятий «CNA», Итальянским торговым агентством «ИЧЕ».

Итальянскому бизнесу была представлена информация о преференциальных режимах Республики Беларусь, преимуществах совместных проектов и перспективах их реализации.

Состоялись встречи Е. Шестакова со статс-секретарем Министерства экономического развития Италии А.Чоффи, вице-президентом Национальной итальянской конфедерации ремесленников, малых и средних предприятий CNA Робертой Даттери.

Объем торговли между Беларусью и Италией в 2018 году составил 912,7 млн. долл. США (115,2% к 2017 году). Экспорт Беларуси в Италию составил 123,9 млн. долл. (125,9% к уровню 2017 года); импорт – 788,8 млн. долл. (113,7%).

Оборот услугами с Италией в 2018 году вырос на 60,7% по сравнению с 2017 годом до 74,8 млн. долларов (46,5 млн. долларов в 2017 году). Экспорт белорусских услуг в Италию составил 55,4 млн. долларов (160,5%), импорт – 19,4 млн. долларов (161,3%). Основной объем экспорта пришелся на транспортные услуги, компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги, прочие деловые услуги, туристические услуги, строительные услуги.

В 2018 году из Италии в Беларусь привлечено инвестиций на сумму 23,3 млн. долларов (142,7% к 2017 году), из них прямых – 23,1 млн. долл. (147,6%), прямых на чистой основе – 4,3 млн. долл. На территории Беларуси действуют 263 предприятия с итальянским капиталом.