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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ С ВЕНГРИЕЙ
15:18 26.06.2019

Беларусь готова делиться опытом реализации национальной ядерной энергетической программы с Венгрией. Это отметил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 25 июня во время встречи с делегацией Венгрии во главе с министром по вопросам планирования, строительства и ввода в эксплуатацию новых реакторов АЭС «Пакш — 2» Яношем Шюли.

«Мы готовы обсуждать интересующие вас вопросы, касающиеся строительства Белорусской АЭС, и делиться имеющимся опытом в реализации национальной ядерной энергетической программы», - сказал В. Каранкевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества в энергетической сфере, в том числе атомной энергетике. Достигнуты договоренности об организации дальнейшего взаимодействия.

Накануне визита в Минэнерго, 24 июня, венгерская делегация посетила Островец, где в настоящее время ведется активное строительство жилья и объектов соцкультбыта, и площадку строительства Белорусской атомной электростанции. Гостям продемонстрирован опыт по созданию инфраструктуры для строителей и обслуживающего персонала АЭС в городе энергетиков. Участники венгерской делегации получили подробную информацию о работе информационного центра станции, посетили полномасштабный тренажер в учебно-тренировочном центре, а также ряд объектов на площадке строительства станции. Состоялся диалог венгерской делегации с белорусскими коллегами, в ходе которого широко обсуждались интересующие венгерскую сторону вопросы.

«Мы приехали в Беларусь не с целью давать экспертную оценку, а чтобы изучить положительный опыт реализации такого серьезного проекта. Опыт белорусской стороны по созданию условий для проживания и успешной работы на таком важном объекте, как АЭС, огромен, и, учитывая сопоставимость масштабов строительства, может быть использован при организации работ на АЭС «Пакш-2», – сказал Я. Шюли.

Пакш — небольшой старинный городок на берегу Дуная с населением около 20 тысяч жителей, в пяти километрах от которого находится действующая атомная электростанция. Строительство первого из четырех энергоблоков ВВЭР-440 АЭС «Пакш» началось в 1974 году. Венгрия начинает возведение двух новых энергоблоков ВВЭР-1200.
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