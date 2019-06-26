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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


BECLOUD И «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» ОБЪЯВИЛИ О ПАРТНЕРСТВЕ
14:53 26.06.2019

Облачный провайдер beCloud получил статус официального авторизованного партнера «Лаборатории Касперского» – одной из ведущих в мире компаний, работающей в сфере информационной безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе beCloud, так, клиенты облачного провайдера будут надежно защищены от современных киберугроз благодаря решениям «Лаборатории Касперского».

«Наши ключевые корпоративные решения регулярно проходят сертификацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, что позволяет обеспечить прозрачный и легитимный процесс защиты конфиденциальных данных и данных для служебного использования на белорусских предприятиях и в органах государственной власти. Мы очень рады, что столь крупный игрок на белорусском рынке, как beCloud, стал нашим партнером. Уверен, что сотрудничество оправдает оказанное нам доверие и пойдет на пользу всем категориям пользователей в стране, особенно крупным компаниям, государственным организациям и промышленным предприятиям, а также сделает качественную защиту от киберугроз еще доступнее и выгоднее», – отметил представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич.

beCloud предлагает клиентам весь портфель сертифицированных продуктов «Лаборатории Касперского». К примеру, продукт Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред оптимизирован для защиты виртуальных серверов и рабочих станций, а также защиты на уровне файловой системы и сети.

Будучи решением, специально разработанным для защиты виртуальной инфраструктуры, Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред позволяет обеспечить более высокую производительность и плотность виртуальных машин на хост-сервере, что ведет к более быстрому возврату инвестиций заказчика.

В свою очередь, Kaspersky Security для почтовых серверов обеспечивает защиту от нежелательных сообщений в электронной почте. Интеллектуальные технологии фильтрации, встроенные в этот продукт, позволяют существенно сократить нагрузку на корпоративную сеть за счет отсекания спама, а новое антивирусное ядро и оптимизация использования системных ресурсов помогают обеспечить стабильность работы почты.

Решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса с помощью широкого набора самых современных технологий обеспечивает адаптивную комплексную защиту, которая масштабируется по мере развития бизнеса и гарантирует непрерывность рабочих процессов и позволяет экономить средства компании.

«Компания beCloud работает с ведущими производителями программного и аппаратного обеспечения, чтобы предоставлять наиболее современные решения в сфере информационной безопасности своим клиентам. Поэтому заключение партнерского соглашения с одним из ведущих разработчиков программного обеспечения, защищающего от вредоносного ПО, спама и прочих киберугроз, служит основой для повышения качества услуг и продуктов beCloud», – отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.
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