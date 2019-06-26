Указом № 243 от 21 июня 2019 г. одобрен проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Польши о строительстве нового автодорожного пограничного мостового объекта через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево – Словатичи на белорусско-польской государственной границе в качестве основы для проведения переговоров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения.

При этом Минтрансу разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Ведомство также уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Указ вступает в силу со дня его подписания.