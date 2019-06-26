|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПОЛЬШЕЙ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ ЗАПАДНЫЙ БУГ НА ПОГРАНПЕРЕХОДЕ ДОМАЧЕВО – СЛОВАТИЧИ
14:11 26.06.2019
Указом № 243 от 21 июня 2019 г. одобрен проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Польши о строительстве нового автодорожного пограничного мостового объекта через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево – Словатичи на белорусско-польской государственной границе в качестве основы для проведения переговоров.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения.
При этом Минтрансу разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Ведомство также уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2019
Курсы в банках
на 26.06.2019
Конвертация в банках
на 26.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте