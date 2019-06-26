МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВС БЕЛАРУСИ ПОДПИСАЛИ РЯД КОНТРАКТОВ С РОССИЙСКИМИ ОБОРОННЫМИ ЗАВОДАМИ

13:20 26.06.2019 Представители Вооруженных сил Беларуси подписали ряд контрактов с российскими оборонными заводами на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» (Кубинка, Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве обороны Беларуси, заключенные контракты касаются капитального ремонта авиационных двигателей для самолетов Ил-76МД (процедура позволит увеличить срок эксплуатации авиадвигателей на 12 лет), а также поставки дополнительных комплектующих для радиолокационных станций «Противник-Г», несущих боевое дежурство по охране государственной границы Беларуси в воздушном пространстве.