Белорусские предприятия представили сельхозтехнику на Аграрной неделе Орловской области (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, центральным событием Аграрной недели стал День Орловского поля, который прошел в селе Шатилово Новодеревеньковского района. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы генетики и селекции, использования средств защиты растений, были представлены новые виды сельскохозяйственной техники. Белорусская сельскохозяйственная техника была представлена ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомельагрокомплект» и ОАО «БобруйскАгроМаш».

Участники также осмотрели посевы сортов и гибридов полевых культур, среди которых были сорта белорусской селекции.

Директор РУП «Гродненский зональный институт растениеводства Национальной академии наук Беларуси» Сергей Шевчик выступил на заседании научной конференции «Инновации в растениеводстве как ключевой фактор повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса с учетом современных рыночных вызовов». В своем выступлении он обратил на особенности организации селекции, семеноводства, перспективах совместной работы с коллегами из российских регионов.

Представители белорусских аграриев также приняли участие в работе круглого стола «Цифровизация в сельском хозяйстве: стратегия и тактика. Региональный аспект».

В Орловской области успешно работают такие центры аграрной науки, как Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция, Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур, Орловский государственный аграрный университет им.Н.В. Парахина.