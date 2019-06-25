В Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу 25-28 июня проходит ряд встреч с представителями Корейской корпорации земельного администрирования и геопространственных данных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, визит организован в целях развития совместного сотрудничества между Национальным кадастровым агентством Госкомимущества и Корейской корпорации земельного администрирования и геопространственных данных.

Корейским коллегам будет представлена информация о деятельности Национального кадастрового агентства (государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, работа с пространственными данными информационных ресурсов государственного земельного кадастра и др.).

Представители Корейской корпорации земельного администрирования и геопространственных данных поделятся своим опытом в части ведения национальной инфраструктуры пространственных данных Южной Кореи, информационных платформ создания и ведения информационных ресурсов.

Также в процессе визита состоится обмен опытом и знаниями по созданию и развитию инновационных проектов, использующих пространственные данные государственных информационных ресурсов, обсуждение возможных совместных проектов, в том числе в рамках реализации концепции «Умный город» (Smart City).