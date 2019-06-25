Белорусская делегация во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко приняла участие в 9-й Международной выставке вооружений и военной техники «ПАРТНЕР-2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на выставке, участие в которой принимают 128 экспонентов из 22 государств, Беларусь представила широкий спектр высокотехнологичных интеллектуальных прицелов, созданные признанным лидером оптического приборостроения - предприятиями холдинга БелОМО.

На открытии выставки «ПАРТНЕР-2019» присутствовал президент Сербии Александр Вучич, который в рамках Белградского оружейного салона провел встречу с руководителем белорусской делегации Романом Головченко. Александр Вучичем был особенно отметил стратегический характер белорусско-сербских отношений и наличие серьезных перспектив в их развитии.

В рамках визита руководитель Госкомвоенпрома провел ряд встреч и переговоров с министром обороны Сербии Александром Вулиным и его помощником по материальным ресурсам Ненандом Милорадовичем, а также с директором компании «Югоимпорт» Югославом Петковичем, которая является крупнейшей организацией оборонного сектора экономики Сербии и в эти дни отмечает юбилейную дату – 70-летие со дня образования.

В ходе встреч стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-сербского военно-технического сотрудничества, обменялись конкретными предложениями по его дальнейшей активизации, а также определили перспективные направления взаимовыгодного партнерства.

Работа выставки продлится до 28 июня, уже сейчас «ПАРТНЕР-2019» посетило более 7,5 тыс. иностранных специалистов, 11 официальных иностранных делегаций министерств обороны, вооруженных сил, оборонно-промышленных комплексов, органов правопорядка и силовых структур.