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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КУБА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10:38 26.06.2019

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерство по науке, технологиям и окружающей среде Кубы 24 июня подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды Беларуси, документ предусматривает обмен опытом в области проведения экологической политики и экологической экспертизы, по выдаче разрешительных документов в части воздействия на окружающую среду, в том числе по комплексному предотвращению загрязнения окружающей среды, и системам лицензирования природоохранной деятельности, а также обмен опытом в разработке и реализации мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата.

Кроме того, планируется сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха, восстановления ландшафтов и экосистем, развития особо охраняемых природных территорий; охраны объектов животного и растительного мира, в особенности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов

Меморандум предусматривает научные исследования в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; образование и просвещение в области охраны окружающей среды, поддержку развития экологического туризма в целях ознакомления с природными богатствами и их охраной.
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