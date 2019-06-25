Одна из крупнейших китайских компаний Nongfu Spring Co., Ltd. изучает возможность производства косметологических средств с использованием березового сока, заготовленного в Беларуси. Об этом во время встречи в Министерстве лесного хозяйства сообщила директор департамента закупок компании Чжэн Сяохун.

По ее словам, данные средства сегодня пользуются интересом не только в Китае, но и в Японии. Чтобы удовлетворить спрос, компания планирует открыть новый завод. При этом для обеспечения бесперебойного производства косметики китайскому бизнесу необходимы большие объемы березового сока.

Как проинформировал китайских бизнесменов начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич, в нынешнем сезоне лесхозы заготовили свыше 17 тысяч тонн полезного напитка. Его реализация осуществлялась как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Правда, на экспорт березовый сок поставлялся в близлежащие страны.

«Мы понимаем, что березовый сок – напиток, который быстро теряет полезные свойства. Чтобы транспортировать его на столь дальние расстояния, необходимо, прежде всего, продумать, как сохранить эти свойства. Свежезаготовленный березовый сок хранится, как правило, не больше двух суток. Вместе с тем, китайский рынок нам, безусловно, интересен», - подчеркнул Андрей Мацкевич.

Руководитель профильного управления также отметил, что лесхозы в состоянии сегодня нарастить объемы заготовки напитка. Они сегодня регулируются, прежде всего, потребительским спросом. Поэтому лесхозы всегда открыты к новым предложениям, особенно со стороны зарубежных компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, компания NONGFU SPRING образована в 1996 году, является дочерней компанией китайской корпорации YANG SHENG TANG GROUP - современного высокотехнологичного предприятия по производству и продаже продуктов для здоровья (питьевая вода, напитки, продукты питания, лекарства на биооснове, профилактическая и косметическая продукция). Корпорация и входящая в ее состав компания NONGFU SPRING занимают лидирующие места в топ-500 частных компаний страны. Торговые марки YANG SHENG TANG и NONGFU SPRING стали весьма популярными торговыми брендами в Китае.

Ключевым направлением деятельности NONGFU SPRING является реализация природной питьевой воды, фруктовых и овощных соков, напитков специального назначения, напитков на основе чая и других видов напитков. Компания занимает первое место на китайском рынке бутилированной воды, ежегодный объем продаж которой превышает 10 млрд. юаней. Сеть продаж компании действует во всех регионах страны.