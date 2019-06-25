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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ОЦЕНЯТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
09:03 26.06.2019

Группа специалистов Всемирного Банка с 24 июня по 1 июля оценит ход реализации проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь». Нынешний визит проходит также в рамках Лесохозяйственной программы Восточного партнерства Республики Беларусь (EU4Environment).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, ожидается, что в течение недели группа специалистов Всемирного Банка ознакомится с новыми программными продуктами в лесном хозяйстве, посетит ряд лесохозяйственных учреждений, где оценит строительство лесопитомников, а также эффективность использования лесозаготовительной техники, а также примет участие в семинаре, посвященном методам лесовосстановления.

Накануне в Министерстве лесного хозяйства состоялась вступительная встреча группы специалистов Всемирного Банка с руководством отрасли. В ходе нее речь шла о развитии взаимодействия с частным бизнесом.

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства Валентина Шатравко, сегодня в лесном хозяйстве наблюдается тенденция развития рынка услуг. В частности, речь идет об оказании услуг по заготовке древесины, а также созданию лесных культур.

«В этом году мы заключили первые договора с представителями частного бизнеса на создание лесных культур. В дальнейшем мы планируем расширять взаимодействие с частниками и привлекать их на иные виды работ. Это мировая практика, которая успешно себя зарекомендовала. Вместе с тем, мы понимаем, что к этому процессу нужно подходить аккуратно, отработав все возможные нюансы. К примеру, лесные культуры можно создать за неделю, а оценить результаты - только через полгода. Поэтому необходимо продумать механизм, который позволил бы обеспечить ответственность исполнителя за качество своей работы», - подчеркнул Валентин Шатравко.

Первый замминистра также отметил, что частный бизнес уже является лидером в сфере экспорта продукции деревообработки. Так, в 2018 году компании с частной долей собственности экспортировали примерно 77% от общего объема пиломатериалов по всей республике. При этом на долю организаций системы Минлесхоза пришлось 17% экспорта, предприятий концерна «Беллесбумпром» и Банка развития – примерно 6%.

В ходе беседы Валентин Шатравко также подчеркнул, что со своей стороны Министерство заинтересовано в создании равных условий обеспечения сырьем всех инвесторов. При этом закупка должна осуществляться путем проведения торгов через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», что позволит сформировать стоимость сырья на рыночных условиях.

В свою очередь глава Представительства Всемирного Банка в Беларуси Алекс Кремер высказал заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с представителями частного сектора и задействовании рыночных механизмов.
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