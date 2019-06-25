На базе Приволжской транспортной прокуратуры в Казани состоялась встреча представителей прокурорского корпуса Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, на встрече стороны обсудили координацию усилий по линии транспортной безопасности, противодействию правонарушениям и преступлениям в таможенной сфере.

С белорусской стороны в мероприятии участвовали прокурор Могилева Николай Вульвач и Брестский транспортный прокурор Валерий Королюк.

Российскую сторону представили руководитель профильного подразделения Генпрокуратуры России Михаил Кузнецов, Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, работники Приволжской транспортной прокуратуры, должностные лица Приволжского таможенного управления, государственных органов Республики Татарстан, крупнейших предприятий воздушного и железнодорожного транспорта Приволжского транспортного региона.

Николай Вульвач и Валерий Королюк рассказали, как в Беларуси организован прокурорский надзора за исполнением закона в транспортной и таможенной сферах, актуальных вопросах применения законодательства при ведении таможенными органами досудебного производства и административного процесса.

Российские прокуроры поделились опытом работы Приволжской транспортной прокуратуры в период подготовки и проведения массовых международных спортивных мероприятий, в том числе Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года.

Такой формат обмена мнениями дал коллегам возможность обсудить многие актуальные темы, проработать механизмы совершенствования надзора, развития международного сотрудничества, в том числе по пресечению незаконного вывода капитала за рубеж. Значительное внимание на встрече уделено борьбе с таможенными правонарушениями при перемещении товаров физическими лицами для личного пользования.

Исследованы проблемы правоприменения в ходе контроля таможенной стоимости и в области соблюдения запретов и ограничений.