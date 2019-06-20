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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА БЕЛАРУСИ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ В ТУРКМЕНИСТАН
14:21 25.06.2019
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 июня ознакомился с белорусско-татарстанскими совместными проектами по газомоторной технике на специальной выставке промышленных предприятий Татарстана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Олег Исаев, генеральный директор ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» Константин Анисимов и генеральный директор АО «РариТЭК Холдинг» Рафаэль Батыршин представили главе Туркменистана совместные белорусско-татарстанские проекты по газомоторной тракторной технике, а также трактор МТЗ-80Х, предназначенный для работы на хлопковых полях.
Тракторная техника вызвала высокий интерес туркменской делегации. Достигнута договоренность о проработке вопроса по ее поставке для АПК Туркменистана.
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