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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ САМОСВАЛОВ В ИНДОНЕЗИЮ
12:57 25.06.2019
Делегация ОАО «БЕЛАЗ» во главе с заместителем генерального директора по маркетингу и экспортной политике - директором Центра маркетинга Константином Рыльцовым принимает участие в 25-й международной конференции Coaltrans Asia, которая 23-25 июня проходит в Индонезии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индонезии, на конференции белорусской делегацией детально обсуждены вопросы увеличения экспорта самосвалов БЕЛАЗ в регион, а также обеспечения качественного гарантийного обслуживания, участия в проектах развития горнодобывающей промышленности.
С 2011 года компания Belazia Pte Ltd. входит в состав собственной дистрибьюторской сети ОАО «БелАЗ» со штаб-квартирой в Сингапуре и специализируется на продвижении, продаже и техническому обслуживанию продукции БелАЗ в стратегическом регионе Юго-Восточной Азии, особенно в следующих странах: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Мьянма, Таиланде.
В 2018 году Belazia Pte Ltd. основала в Индонезии партнерскую компанию PT Belaz Trucks Indonesia, которая в тесном сотрудничестве с местным дилером PT Pusaka Bumi Transportasi поставляет продукцию БЕЛАЗ и оказывает качественные услуги индонезийской горнодобывающей промышленности, включая стратегического партнера PT Bukit Asam Tbk.
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