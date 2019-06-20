Делегация производителей тиковых палуб яхт из Испании и США во время посещения 24 июня СЭЗ «Гродноинвест» обсудила варианты реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ и кооперации с действующими мебельными компаниями.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках встречи состоялась презентация инвестиционного и промышленного потенциала СЭЗ «Гродноинвест», отраслевых кластеров СЭЗ и их участников. Инвесторы осмотрели свободные земельные участки и производственные площади на территории СЭЗ в Гродно и Гродненском районе.

Кроме того, прошли встречи с руководством резидентов СЭЗ в сфере мебельного производства СООО «ЗОВ-ПЛИТА» и ООО «Голдоптима», в ходе которых стороны обсудили направления производственной кооперации, взаимодействия в рамках инвестиционного проекта.

Деревообработка и производство мебели занимают лидирующую позицию в структуре производства СЭЗ «Гродноинвест». Доля данного сектора превышает 33%. Ранее в качестве резидента СЭЗ зарегистрирована польская мебельная компания ООО «ГАБИ-БЕЛ».