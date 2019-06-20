В Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ 24 июня подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Беларуси и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в ОАЭ, в соответствии с протоколом граждане Беларуси – владельцы действующих национальных паспортов – получат возможность посещать ОАЭ без необходимости получения въездных виз.

Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран.