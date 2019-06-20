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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ ОАЭ БЕЗ ВИЗ
18:16 24.06.2019
В Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ 24 июня подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Беларуси и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в ОАЭ, в соответствии с протоколом граждане Беларуси – владельцы действующих национальных паспортов – получат возможность посещать ОАЭ без необходимости получения въездных виз.
Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран.
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