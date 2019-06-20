Белорусско-итальянский форум состоялся 24 июня в Риме (Италия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, директор НЦМиКЦ Валерий Садохо выступил на форуме с обзором экспортного потенциала Беларуси и возможностей развития двусторонней торговли между странами.

В белорусско-итальянском форуме приняли участие около 50 представителей деловых кругов. Мероприятие прошло в штаб-квартире Национальной итальянской конфедерации ремесленников, малых и средних предприятий CNA.

В состав делегации Беларуси, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, также вошли посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов, руководители Белорусской торгово-промышленной палаты, СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень», СЭЗ «Брест» и другие представители белорусского бизнеса.