Беларусь подписала Конвенцию Совета Европы по фальсифицированной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, от Совета Европы документ подписала заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, от Министерства здравоохранения - начальник отдела внешних связей Анатолий Грушковский.

Он отметил, что членство Беларуси в Конвенции будет способствовать решению нескольких важных задач, в том числе Беларусь сможет использовать опыт и лучшие практики Совета Европы в рамках ведущейся работы по совершенствованию законодательных и правоприменительных рамок системы здравоохранения и борьбы с фальсифицированными медицинскими продуктами в Беларуси.

Подписание документа таеже значительно расширяет возможности Минздрава в использовании Конвенции как обоснования оказания уголовно-правовой помощи в адрес иностранных государств в рамках борьбы с фальсифицированными медицинскими продуктами.

Кроме того, это дает возможность для получения информации о последних тенденциях в рассматриваемой сфере на европейском континенте и продвижении инициатив Беларуси по борьбе с фальсифицированными медицинскими продуктами на площадке Совета Европы.

Конвенция Совета Европы по фальсифицированной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения принята в Москве 28 октября 2011 года. Членами Конвенции являются 15 стран, включая Армению, Молдову, Россию, Украину. Еще 14 стран подписали Конвенцию и в настоящее время осуществляют внутригосударственные процедуры с целью ее ратификации.

Конвенция является международным договором, который: обеспечивает правовую ясность в том, что считать фальсифицированной медицинской продукцией и сходными преступлениями; позволяет установить уголовную ответственность и эффективные, соразмерные и сдерживающие наказания за некоторые виды деятельности, связанные с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями; содействует сотрудничеству между правоохранительными органами и органами управления здравоохранения на национальном уровне; способствует совершенствованию международного сотрудничества между уполномоченными компетентными органами государств – членов путем, в частности, создания и внедрения многостороннего механизма обмена информацией о фальсифицированной продукции медицинского назначения и сходных преступлениях, создающих угрозу здоровью населения.

Беларусь, не являясь государством – членом Совета Европы, получила право на подписание Конвенции до 5 февраля 2019 г. Комитет министров Совета Европы в порядке исключения принял решение о продлении срока подписания Беларусью Конвенции до 30 июня 2019 г. 10 июня 2019 г. издан указ №224 «О международном договоре», которым Министерство здравоохранения уполномочено на подписание Конвенции.

Подписание Конвенции потребует приведения законодательства Беларуси в соответствие с ее требованиями. В частности, Конвенция обязывает все подписавшие ее страны привлекать к уголовной ответственности виновных в намеренной фальсификации медицинской продукции, торговле фальсифицированными лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, медицинскими изделиями, фальсификации документов, касающихся медицинской продукции.

Ряд стран – членов Конвенции предприняли шаги по приведению национального законодательства в соответствие с требованиями данного международного договора.

Например, в 2014 году Уголовный Кодекс России был дополнен статьей «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Данная статья предусматривает уголовную ответственность за производство, сбыт или ввоз на территорию России фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, а также сбыт или ввоз на территорию России фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции.

В 2012 году был принят закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию или обращение фальсифицированных лекарственных средств», предусматривающий ужесточение уголовного наказания за фальсификацию лекарственных средств. Аналогичные законодательные изменения были предприняты и в иных странах – членах Конвенции.