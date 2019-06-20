БГУ значительно расширит сотрудничество с китайскими учреждениями образования. Перспективы развития партнерских отношений и реализация стратегически важных белорусско-китайских проектов обсудила делегация БГУ во главе с ректором Андреем Королем во время визита в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, программа визита включала многочисленные встречи с руководством ряда китайских учреждений. В частности, представители БГУ посетили Пекинский университет, где состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании. Этот документ придаст межвузовскому партнерству официальный статус по укреплению и развитию международного сотрудничества в области образования, науки и технологий. Участники встречи обсудили возможность открытия на базе Пекинского университета Научного центра и Центра изучения Беларуси. Деятельность структур позволит укрепить отношения между странами в области образования, культуры и науки, а также будет содействовать распространению белорусской культуры, языка и литературы в КНР.

Результативными стали переговоры с руководством Национального центра тестирования и оценки переводчиков Управления по делам издания и распространения литературы на иностранных языках КНР. Республиканский институт китаеведения имени Конфуция (РИКК) БГУ получил право проведения международного квалификационного экзамена для переводчиков (CATTI) в языковой паре «русский – китайский». Стороны рассмотрели основные организационные вопросы и закрепили достигнутые договоренности подписанием дополнительного соглашения. Таким образом, РИКК стал первой в мире зарубежной организацией по приему квалификационного экзамена для переводчиков.

Состоялось посещение одного из ведущих технических вузов Китая Университета Цинхуа. Здесь делегация БГУ ознакомилась с деятельностью научно-исследовательской лаборатории, занимающейся изучением физических свойств наноматериалов. Стороны выразили взаимную заинтересованность в проведении коллективных исследований в области изучения наноуглеродных материалов и рассмотрели перспективы совместной подготовки кадров высшей квалификации.

Во время посещения Пекинского педагогического университета и Научно-исследовательского института развивающихся рынков были определены основные направления совместного проведения научных исследований по актуальным проблемам белорусско-китайского сотрудничества.

Продуктивно прошла встреча руководства БГУ и Даляньского политехнического университета (Dalian University of Technology, ДПУ). Китайский вуз является стратегическим партнером по различным направлениям БГУ с 2005 года. Активно развивается деятельность по совместной подготовке студентов. В 2017 году был открыт Совместный институт ДПУ–БГУ, а с сентября текущего года состоится первый набор белорусских обучающихся в Совместный институт БГУ–ДПУ. Итоги работы за истекший учебный год, план на ближайший период и кадровые вопросы рассмотрели стороны во время проведения отчетного заседания китайско-белорусского института. Кроме того, состоялось подписание положения о Совместном институте БГУ–ДПУ и утверждение состава членов Совета. Детально был проработан вопрос расширения дальнейшей совместной деятельности. Реализация данного намерения возможна путем открытия совместной магистратуры и новых специальностей «Фотоники» и «Мировой экономики».

Посещение ДПУ включало проведение годового заседания Совета РИКК БГУ за 2018-2019 годы. В числе достижений за 2018–2019 годы были обозначены: увеличение количества слушателей китайского языка, активная подготовка школьных учителей китайского языка, проведение научных исследований по тематике современного социально-экономического развития КНР, укрепление финансового состояния РИКК БГУ.

Также, ректор БГУ Андрей Король выступил с докладом «Теории и идеи реформирования университетов» на Форуме ректоров, посвященном празднованию 70-летнего юбилея ДПУ. Участниками торжественного события стали ректоры ведущих китайских и зарубежных вузов, академики Китайской академии наук, известные ученые, руководство провинции Ляонин и города Даляна.

Заключительным мероприятием визита в ДПУ стало открытие научно-инновационного центра ДПУ-БГУ, где планируется организовывать научные исследования и практику студентов Совместного института ДПУ-БГУ.

Завершился визит в Китай посещением Далянского университета иностранных языков с целью укрепления учебно-методической работы и качества преподавания китайского языка в БГУ. Достигнуты договоренности о направлении в РИКК БГУ китайского профессора для обеспечения учебного процесса преподавания китайского языка.