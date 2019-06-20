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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МАЗА ОТКРЫЛСЯ В САРАТОВЕ
10:53 24.06.2019
Региональный дилер МАЗ — ГК «Моторком» — открыл 19 июня в Саратове (Россия) сервисно-дилерский центр Минского автозавода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», новый центр находится на федеральной трассе P228 в непосредственной близости от развязки Энгельс-Самара-Казахстан. Объект состоит из модуля сервисно-технического обслуживания автотехники на 6 постов, оснащенного современным диагностическим и другим оборудованием, магазина и склада запасных частей.
Сервисная станция, оборудованные ремонтные боксы позволяют провести в качественное техническое обслуживание, диагностику и ремонт в максимально короткие сроки. Расположение вблизи федеральной трассы максимально удобно для клиентов.
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