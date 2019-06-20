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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСКОНТРОЛЮ БЕЛАРУСИ ИНТЕРЕСНЫ СЛОВАЦКИЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
10:10 24.06.2019

Делегация Высшего контрольного управления Словацкой Республики (ВКУ) во главе с председателем ВКУ Каролом Митриком во время пребывания 19-22 июня в Беларуси провела переговоры с руководителем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на встрече 21 июня стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества, в том числе в информационной сфере, а также проведения параллельного аудита эффективности в здравоохранении.

Подводя итоги встречи, председатель КГК Леонид Анфимов отметил, что белорусским госконтролерам интересен опыт словацких коллег, в том числе методы проведения аудита эффективности в сфере здравоохранения.

Карол Митрик подчеркнул, что важно четко оценивать эффективность вкладываемых в эту отрасль государственных средств, в первую очередь с позиции влияния на здоровье населения.

В ходе визита в Минск словацкая делегация 20 июня ознакомилась с деятельностью Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (объекты здравоохранения представляют особый интерес для словацких коллег с учетом предстоящего аудита).

Сотрудничество высших органов финансового контроля Беларуси и Словакии в последние годы активно развивается. В 2017 году подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом госконтроля Беларуси и Высшим контрольным управлением Словакии. В 2018 году контрольные органы двух стран провели параллельное контрольное мероприятие по вопросам осуществления государственных закупок в форме электронных торгов. Его итоги подведены в апреле 2019 года в ходе визита белорусской делегации в г. Братиславу. Активно развивается сотрудничество в информационной сфере.

Представители Высшего контрольного управления Словакии и словацкой компании Asseсo Central Europe провели два обучающих семинара для работников Комитета госконтроля на тему использования современных информационных технологий в контрольной деятельности.
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