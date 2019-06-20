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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НАДЕЕТСЯ НА АКТИВИЗАЦИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С БОСНИЕЙ И ГЕРЦЕГОВИНОЙ
09:08 24.06.2019
Правительство Беларуси надеется на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Боснией и Герцеговиной. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава белорусского правительства предложил активнее задействовать потенциал торгово-промышленных палат.
"Приглашаем боснийскую сторону участвовать в международных выставках и ярмарках, которые проходят на территории нашей страны, чтобы лучше узнать возможности белорусских предприятий и показать нам товары и услуги, которые будут интересны для белорусов", - сказал премьер-министр.
Беларусь, в свою очередь, готова изучать боснийский рынок и готовится участвовать в международной выставке в Мостаре, которая пройдет в апреле 2020 года.
Босния и Герцеговина является одной из европейских стран, куда поставляются белорусские карьерные самосвалы и крупногабаритные автомобильные шины.
"Насколько меня информируют коллеги, наша техника хорошо зарекомендовала себя на ваших карьерах. Предлагаем не останавливаться на достигнутом и посмотреть шире на возможности белорусской промышленности. Мы готовы рассматривать поставки строительной, коммунальной и сельхозтехники в Боснию и Герцеговину", - добавил Сергей Румас.
Беларусь также считает перспективным сотрудничество в сфере IT.
"Предлагаем сформировать делегацию для отдельного посещения Парка высоких технологий. Беларусь добилась больших успехов в построении IT-индустрии, мне кажется, опыт и продукты наших компаний могут быть полезны для Боснии и Герцеговины", - сказал премьер-министр.
"Нам необходимо продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы. В числе приоритетов мы видим соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам. По дипломатическим и служебным такое право уже действует", - обратил внимание Сергей Румас.
Кроме того, Беларусь готова рассмотреть заключение соглашения об избежании двойного налогообложения, а также развивать сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, социального обеспечения и туризма и фиксировать это в соответствующих документах.
"Мы готовы и дальше всемерно укреплять партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной и способствовать реализации совместных проектов", - подчеркнул премьер-министр.
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