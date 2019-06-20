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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕЭК ПО УСТРАНЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ
16:43 21.06.2019
В Министерстве экономики Беларуси 20 июня состоялось совещание по обсуждению предложений по расширению полномочий ЕЭК в части мониторинга, контроля и устранения препятствий на внутреннем рынке товаров и услуг ЕАЭС.
Дискуссию представителей Беларуси, Казахстана России и ЕЭК в формате видеоконференции подержали эксперты Армении и Кыргызстана.
Со стороны Минэкономики Беларуси в заседании приняли участие заместитель министра экономики Юрий Чеботарь и начальник главного управления экономической интеграции Алексей Мацевило.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники совещания рассмотрели предложения, касающиеся подготовки «дорожных карт» по устранению изъятий и ограничений на постоянной основе с периодичностью раз в два года и разработки отдельного ускоренного порядка рассмотрения обращений уполномоченных органов государств-членов о препятствиях на внутреннем рынке ЕАЭС.
Предметом отдельного обсуждения стали целесообразность внедрения принципа обязательности досудебного урегулирования споров на площадке Комиссии ЕЭК и предоставления права комиссии обращаться в Суд ЕАЭС в рамках работы по устранению препятствий и наделении Суда полномочиями по наложению штрафных санкций за нарушение права Союза.
Во время совещания состоялся обмен мнениями относительно возможного ограничения «права вето» государств-членов в отношении решений коллегии Комиссии ЕЭК.
Также в ходе мероприятия обсуждался механизм урегулирования разногласий и решения спорных вопросов в случаях различия результатов, полученных в лабораториях разных государств-членов, отсутствия их взаимного признания и в иных подобных случаях.
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