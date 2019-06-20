Белорусский ВПК представит свой инновационный и научно-технический потенциал на 5-м Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019», который пройдет в подмосковной Кубинке на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» с 25 по 30 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в этом году на подмосковный оружейный форум Беларусь делегировала около 20 организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения.

Коллективным организатором объединенной экспозиции Госкомвоенпрома на выставке выступило ГВТУП «Белспецвнештехника».

На белорусском объединенном стенде хозяева и гости выставки смогут ознакомиться с продукцией и возможностями десяти компаний: ГВТУП «Белспецвнештехника», ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», ОАО «Техника связи», ОАО «Агат – электромеханический завод», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», ОАО «МНИПИ», НПООО «ОКБ ТСП», ОАО «ИНТЕГРАЛ», ООО «АТЕ-инжиниринг» и НТП «РЭАТехно».

Самостоятельными экспозициями выступят: ОАО «Пеленг», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», УП «Минотор-Сервис», холдинг «БелОМО» и другие.

Госкомвоенпром традиционно участвует в этой выставке и в последнее время старается представлять комплексные решения, которые базируются на научно-техническом потенциале национального ВПК.

Организации белорусского ВПК привезли в подмосковную Кубинку более 250 образцов продукции военного назначения, причем многие из них будут демонстрироваться впервые.

Среди новинок – станция тропосферной связи «Горизонт» и радиосистема РС-50 (ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»; станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-60-PT (НТП «РЭАТехно»); машина радиационной, химической и биологической разведки (NBC) на базе бронеавтомобиля «Кайман» («Химера») и автомобиль грузовой с кузовом-фургоном контейнерного типа для перевозки личного состава на 20 чел. с системой жизнеобеспечения на базе МАЗ-6317х9-469-000 («Дозор») (ОАО «Агат – электромеханический завод»); портативный информационный комплекс ПИК-2015 (ОАО «МНИПИ»), портативный комплект для оперативной диагностики электронных плат и автоматизированный тестовый комплекс (АТК96-Е) (ООО «АТЕ-инжиниринг») и другие.

Предприятия белорусской оборонки на статичной площадке планируют презентовать достаточно широкий спектр современной и перспективной продукции, созданной с применением инновационных технологий – это масштабные и макетные образцы роботизированной техники воздушного базирования; дистанционно управляемые боевые модули; средства огневого поражения; мобильные средства радиосвязи; средства подвижности под различное оборудование и вооружение, в том числе легкобронированную колесную и гусеничную технику; оптико-электронные изделия и оптические прицелы для бронетанковой техники и стрелкового оружия; средства отображения и обработки информации, в том числе панельные, носимые, планшетные защищенные ЭВМ и средства отображения информации с диагоналями экранов от 0,6” до 110”; автоматизированные системы управления оружием и войсками; радиоизмерительные приборы и контрольно-диагностические системы; средства защиты информации в каналах связи, комплексные навигационные системы и датчики положения объектов, а также свои возможности по модернизации средств противовоздушной обороны, бронетанковой и авиационной техники.

Форум «Армия-2019» станет не только одной из ключевых площадок для демонстрации белорусской продукции военного назначения, но и местом для проведения переговоров по вопросам военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

Возглавит белорусскую делегацию на форуме «Армия-2019» председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

Глава белорусской делегации Роман Головченко и заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус в рамках выставки проведет встречи и переговоры с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, с руководителями ряда российских оборонно-промышленных корпораций и компаний (ключевыми партнерами в Российской Федерации), а также с главами ряда иностранных официальных делегаций.

По предварительным оценкам, участие в форуме примут более 1500 крупных российских и зарубежных предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

«Армию-2019» планируют посетить официальные делегации военных и оборонно-промышленных ведомств более 130 стран.

Десять государств заявили о планах представить на выставке свои национальные экспозиции. Это Армения, Беларусь, Казахстан – партнёры по ОДКБ, а также Азербайджан, Индия, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.