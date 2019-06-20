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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РАБОТУ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТКОМИТЕТА БЕЛАРУСИ
14:33 21.06.2019

Подходы Беларуси по сбору статистической информации заслуживают внимания. Это отметил ведущий эксперт первой миссии очередной Глобальной оценки национальной статистической системы Джерри О’Хэнлон во время встречи 20 июня с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным.

Международный эксперт высоко оценил работу Национального статистического комитета Беларуси. По его мнению, статистическая служба играет важную роль в экономике, поскольку предоставляет объективные данные.

"Это преграда фальсифицированным сведениям из недостоверных источников", - считает он.

Александр Турчин отметил, что Совет министров является одним из ключевых пользователей статистической информации. Для правительства такие данные - основа для принятия управленческих решений. В республике проводится последовательная работа по совершенствованию системы, сокращению количества всех форм статистической отчетности для малого и среднего бизнеса.

"Мир стремительно меняется, возникают новые виды экономической деятельности, которые требуют новых подходов в статистике не только на национальном уровне, но и в глобальном масштабе", - сказал первый Вице-премьер.

Джерри О’Хэнлон рассказал, что когда руководил статистической службой Ирландии - страны с развитым IT-сектором, столкнулся с ситуацией роста ВВП на 26% за счет перерегистрации IT-компаний.

"Действительно, цифровая трансформация оказывает значительное влияние на экономику. Мы столкнулись с тем, что 10 компаний создают около 30% ВВП. Поэтому должны быть внимательны к данным, которые собираем", - подчеркнул Джерри О’Хэнлон.

В этой связи он считает в современных условиях более достоверными показатели валового национального продукта и валового национального дохода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, первая миссия очередной Глобальной оценки национальной статистической системы, организатором которой выступает Статистическая служба Европейского союза, проходит в Беларуси с 17 по 21 июня. В ее состав включены эксперты Статистической службы Европейского союза, Европейской экономической комиссии ООН, Европейской ассоциации свободной торговли, а также независимые эксперты.
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