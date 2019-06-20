Парк высоких технологий (ПВТ) посетил государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джордж Холлингбери.

Как сообщает сайт ПВТ, в ходе встречи с директором ПВТ Всеволодом Янчевским обсуждены новые направления сотрудничества в IT-отрасли. Британскому министру показали новые решения на основе технологии искусственного интеллекта – от медицины до сельского хозяйства.

«В Великобритании видят рост Парка высоких технологий. Это очень важный рынок для резидентов ПВТ. Самое главное, что экспорт наших компаний в Великобританию постоянно растет. Продукты, которые делаются в Беларуси, очень ценятся на этом рынке - это хороший для нас знак»,- отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский во время встречи с Джорджем Холлингбери.

Сегодня порядка 70 резидентов ПВТ тесно сотрудничают с Великобританией. За прошлый год компании Парка экспортировали на этот рынок без малого на 130 миллионов долларов – это почти 10% от всего экспорта. Великобритания – третья страна по объему экспорта у резидентов Парка высоких технологий.