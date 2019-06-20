Беларусь планирует активизировать взаимодействие с Республикой Корея по перспективным направлениям сотрудничества, в том числе в сфере робототехники, информационно-коммуникационных технологий, оптики и биотехнологий. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин на состоявшейся сегодня встрече с послом Кореи Тхэ Чжун Ель.

«Сотрудничество между двумя государствами динамично развивается по широкому спектру направлений: на уровне бизнеса, науки и техники, культуры и туризма. Развитию динамичных связей между нашими странами способствует установление безвизового режима. Мы рассчитываем, что этот шаг придаст новый импульс нашим отношениям, в том числе и в развитии научно-технического сотрудничества», - сказал председатель ГКНТ.

Александр Шумилин отметил, что за первые четыре месяца 2019 года экспорт высокотехнологичных товаров в РК увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение стоимостного объема поставок высокотехнологичных товаров практически в полном объеме произошло за счет двух субпозиций: «схемы электронные интегральные прочие» и «спектрометры, спектрофотометры и спектрографы».

В ходе встречи обсуждались также научные и образовательные проекты, в том числе в рамках Белорусско-корейской образовательной программы. В настоящее время Корейский институт науки и технологий предоставил стипендии девяти магистрантам и аспирантам из Беларуси, в 2019 году поданы заявки еще четырех кандидатов. Кроме того, в начале 2020 года ГКНТ совместно с Министерством науки и ИКТ Республики Корея планируют объявить конкурс научно-технических проектов по таким перспективным научным направлениям, как нано- и биотехнологии, космические технологии, ИКТ, робототехника и др.