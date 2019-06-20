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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТЕХНИКА «АМКОДОР» ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ НА ДНЕ ПОЛЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
09:55 21.06.2019
Официальный дистрибьютор по Центральному федеральному округу ООО «Амкодор-Центр», дилеры по Липецкой области ООО «Липецкоблснаб» и ООО «Липецккомплект» представляют холдинг «АМКОДОР» на выставке-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий, которая 20-21 июня проходит в с. Бруслановка Липецкой области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, среди демонстрируемой техники – машины, хорошо зарекомендовавшие себя в сельском хозяйстве: погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527, погрузчики универсальные АМКОДОР 332С4 и АМКОДОР 352С, а также универсал с приставкой «мини» – АМКОДОР 308.
С универсальной техникой «АМКОДОР» агрегатируется порядка 150 сменных рабочих органов, треть из которых разработана специально для аграрного сектора. Среди наиболее известных – вилы сельскохозяйственные с прижимом, ковш с увеличенной высотой разгрузки, стрелы крановые безблочная и поворотная, отвал бульдозерный, отвал поворотный для снега, щетка поворотная, щетка с бункером, захват челюстной, ковши различного объема, грузоподъемности и назначения. Номенклатура сменных рабочих органов постоянно растет, а приоритеты в создании новинок определяются запросами потребителей.
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