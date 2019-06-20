ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТЕХНИКА «АМКОДОР» ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ НА ДНЕ ПОЛЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
09:55 21.06.2019

Официальный дистрибьютор по Центральному федеральному округу ООО «Амкодор-Центр», дилеры по Липецкой области ООО «Липецкоблснаб» и ООО «Липецккомплект» представляют холдинг «АМКОДОР» на выставке-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий, которая 20-21 июня проходит в с. Бруслановка Липецкой области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, среди демонстрируемой техники – машины, хорошо зарекомендовавшие себя в сельском хозяйстве: погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527, погрузчики универсальные АМКОДОР 332С4 и АМКОДОР 352С, а также универсал с приставкой «мини» – АМКОДОР 308.

С универсальной техникой «АМКОДОР» агрегатируется порядка 150 сменных рабочих органов, треть из которых разработана специально для аграрного сектора. Среди наиболее известных – вилы сельскохозяйственные с прижимом, ковш с увеличенной высотой разгрузки, стрелы крановые безблочная и поворотная, отвал бульдозерный, отвал поворотный для снега, щетка поворотная, щетка с бункером, захват челюстной, ковши различного объема, грузоподъемности и назначения. Номенклатура сменных рабочих органов постоянно растет, а приоритеты в создании новинок определяются запросами потребителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
валюта курс
EUR 2.3094
USD 2.0625
RUB 3.2251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3134 +0.004
USD 2.0489 -0.0136
RUB 3.2344 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3040 2.3120
USD 2.0410 2.0450
RUB 3.2310 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 21.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 71.0000 71.5000
USD/RUB 62.8000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте