Потенциал белорусской фешен-индустрии, как в сфере дизайна, так и в области производства тканей с успехом представлен 18 июня в Стокгольме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», коллекцию из новой линейки элитных полотен флагмана национальной текстильной индустрии ОАО «Камволь» можно было увидеть на приеме посольства Беларуси в Швеции, проведенном в преддверии II Европейских игр.

Представленная коллекция создана известным белорусским дизайнером одежды Людмилой Лабковой совместно с итальянскими модельерами. Одежда разрабатывалась на базе дизайн-центра, открытого недавно на ОАО «Камволь». Дизайн-центр позволяет предприятию предложить своим клиентам, как из Беларуси так и из-за рубежа, не только ткани, но и готовый дизайн изделий.

Мероприятие организовано благодаря совместной работе дипмиссии с концерном «Беллегпром» и проектом Национального центра художественного творчества детей и молодежи «Мельница моды». Белорусские модели показали в Стокгольме не только творения признанных профессионалов, но и продемонстрировали лучшие коллекции молодых дизайнеров — победителей фестиваля-конкурса «Мельница моды-201».

После мероприятия состоялась встреча с представителями шведского института текстиля в городе Борос, в ходе которой были обсуждены возможности возобновления контактов и сотрудничества в области образования и дизайна одежды.

Гостям праздника также был представлен широкий спектр белорусской продукции, включая сладости производства ОАО «Красный пищевик», ткани ОАО «Камволь» и детские игрушки компании «Полесье».

Мероприятие проходило на престижной площадке Национального исторического музея Швеции.