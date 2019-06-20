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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ И АГЕНТСТВО «УЗСТАНДАРТ» ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
16:14 20.06.2019
Делегация Госстандарта Беларуси под руководством председателя комитета Валентина Татарицкого 17 и 19 июня провела встречи с первым заместителем генерального директора Узбекского агентства по стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») Джавланом Каттаходжаевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на переговорах рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к седьмому заседанию совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, реализацией плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию сотрудничества между странами, утвержденного премьер-министрами государств в ноябре 2018 г.
Также обсуждены аспекты развития межведомственного сотрудничества в области стандартизации, оценки соответствия и метрологии в соответствии с программой на 2019-2020 годы, выполнения решений совместного заседания, которое стороны провели в Ташкенте в мае этого года.
Достигнутые по итогам встреч договоренности будут способствовать комплексному и результативному сотрудничеству между ведомствами.
Джавлан Каттаходжаев также посетил отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного института метрологии и испытательный центр Белорусского государственного института стандартизации и сертификации.
18 июня в Минске состоялось седьмое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном. В его работе приняли участие первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола и первый заместитель генерального директора агентства «Узстандарт» Джавлан Каттаходжаев.
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