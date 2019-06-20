Аттестационная комиссия ОАО «Могилевлифтмаш» в ходе визита в Красноярск посетила совместное предприятие ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «Строй-Енисей» по выпуску лифтового оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, предполагаемый уровень локализации превысит 50%, однако за счет увеличения объемов производства, ожидается рост экспорта белорусской лифтовой продукции. На предприятии было закуплено и установлено современное оборудование.

По итогам аттестации комиссия пришла к заключению, что предприятие полностью готово для осуществления совместного производства лифтового оборудования.

Соглашение о создании совместного предприятия ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «Строй-Енисей» было подписано в апреле 2018 года в рамках второго заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Красноярского края России.