Делегация белорусской таможни во главе с председателем ГТК Юрием Сенько приняла участие в 31-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза и 69-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, которые прошли сегодня в Бишкеке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в рамках сегодняшнего заседания коллегии были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня в том числе белорусской стороной. Обсуждаемые темы касались взаимодействия таможенных органов, уполномоченных на принятие предварительных решений о классификации товаров, с таможенными органами, уполномоченными на проведение таможенных экспертиз, обмена информацией о временно ввезенных транспортных средствах для личного пользования, установления срока таможенного транзита, проведения консультаций между таможенным органом и декларантом и другие.

Деятельность Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ направлена, прежде всего, на определение и совершенстование приоритетных направлений в сфере таможенного дела государств-участников СНГ, содействие сближению и гармонизации таможенных законодательств, координацию практического взаимодействия таможенных и иных заинтересованных национальных служб и ведомств по основным аспектам таможенной политики.

В частности, в рамках состоявшегося 69-го заседания приняты решения, касающиеся согласования проектов соглашений о порядке проставления таможенными органами на транспортных и коммерческих документах печатей и штампов таможенных органов и о подготовке кадров для таможенных служб. Участники обсудили и разработку проекта Типовой технологии взаимодействия таможенных органов и железнодорожных перевозчиков государств-участников СНГ при проведении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом.

Принятые решения направлены на дальнейшее совершенствование практического взаимодействия таможенных служб государств – членов ЕАЭС и государств-участников СНГ по различным направлениям деятельности в сфере таможенного дела.

Объединенная коллегия таможенных служб государств-членов Таможенного союза создана в 2011 году для координации взаимодействия таможенных служб, унификации применения таможенного законодательства и таможенного регулирования по вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.