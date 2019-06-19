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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И ТПП ПЕРМСКОГО КРАЯ РОССИИ НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:23 20.06.2019
Перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Пермским краем Российской Федерации путем применения биржевого механизма во взаимной торговле стали главным вопросом на повестке переговоров с руководством и членами Пермской торгово-промышленной палаты, которые состоялись в центральном офисе БУТБ 19 июня.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», представителей российских деловых кругов, в частности, интересовали особенности аккредитации и участия в биржевых торгах, схема расчетов по биржевым сделкам, способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым договорам и возможности для реализации через биржу не только сырьевых товаров, но и готовой продукции.
По итогам встречи Пермский завод «Химик», специализирующийся на выпуске широкого спектра химической продукции, выразил заинтересованность в выходе на белорусский рынок через биржевые торги. По словам генерального директора предприятия Алексея Нечаева, в скором времени на заводе будут введены в эксплуатацию новые производственные мощности, что позволит экспортировать часть продукции в Беларусь. Заявки на продажу планируется выставлять на электронной площадке промышленных и потребительских товаров.
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