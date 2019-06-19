Гомельский областной Совет депутатов принял решение «Об управлении и распоряжении имуществом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в настоящее время порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гомельской области, определяется в соответствии с решением Гомельского областного Совета депутатов от 10 августа 2012 г. № 202.

Депутаты тщательно ознакомились с основными новациями, заложенными в новом решении, разработанном во исполнение указа от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом».

Согласно новому решению, устанавливается возможность продажи арендуемого имущества не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере агроэкотуризма, и ремесленникам.

Также, предусматривается возможность продажи вместе с арендованными зданиями, сооружениями, помещениями их составных частей и принадлежностей (хозяйственных построек, тротуаров, дорожек, заборов и т.п.), а также долей в праве собственности на недвижимое имущество, сопоставимых с арендуемыми площадями. Это позволит упростить вопросы реализации имущества добросовестным арендаторам.

Изменения касаются также правил осуществления залога имущества, находящегося в собственности Гомельской области.

Новое решение упрощает процедуру продажи неиспользуемого имущества на аукционных торгах: отменяется 20-ти процентный шаг понижения начальной цены продажи объектов на торгах – при нерезультативных аукционах начальная цена может сразу понижаться до 50%. Кроме того, имущество можно будет продавать на аукционах с установлением начальной цены, равной 1 базовой величине, сразу и для осуществления предпринимательской деятельности, и для реконструкции под жилье.

Новое решение областного Совета депутатов предоставляет дополнительные льготы для покупателей государственного имущества: увеличивается срок предоставления рассрочки оплаты цены продаваемых на аукционе объектов до трех лет, ранее действовал период – 1 год. Срок рассрочки при продаже имущества арендаторам остается неизменным – 5 лет.

Кроме того, устанавливается иной порядок перечисления средств от продажи недвижимого имущества, которым предусмотрено направление 50% от цены продажи имущества балансодержателям. Эти средства могут использоваться ими на реконструкцию, техническое переоснащение или модернизацию основных средств.

Решением, по аналогии с указом № 169, предложено установить возможность и механизм продажи неиспользуемой недвижимости для последующего сноса и демонтажа. При этом изготовления правоудостоверяющей и технической документации, а также выделения земельного участка под такие объекты не требуется. Данная норма позволит сократить расходы балансодержателей имущества и бюджета на наведение порядка на земле.

Также в соответствии с пунктом 3 постановления Совета министров Республики Беларусь от 25 июня 2012 г. № 590 «Об утверждении Положения о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест» решением утверждается Инструкция о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест.

Новый порядок управления и распоряжения государственным имуществом вступит в силу с 15 ноября 2019 г.