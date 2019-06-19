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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНСКЕ В 2019 ГОДУ СОСТОИТСЯ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ЕГИПЕТСКОЙ СОВМЕСТНОЙ ТОРГОВОЙ КОМИССИИ
09:12 20.06.2019

В Минске в 2019 году состоится шестое заседание белорусско-египетской совместной торговой комиссии, в рамках которого запланировано проведение первого заседания созданного Совета делового сотрудничества. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 19 июня в встречи министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича с министром торговли и промышленности Египта Амром Нассаром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях: торговли и инвестиций, промышленности, IT-технологий, сельского хозяйства, туризма и др. Отдельно египетской стороной отмечена достигнутая договоренность об активизации сотрудничества в сферах культуры и образования.

Особое внимание на встрече уделено обсуждению практической реализации подписанных 18 июня 2019 г. важнейших документов, определяющих дальнейший вектор белорусско-египетского сотрудничества: Комплексной программы («Дорожной карты») развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет на 2019-2020 годы, а также меморандума о взаимопонимании между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Министерством торговли и промышленности Арабской Республики Египет о создании Белорусско-египетского Совета делового сотрудничества.
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