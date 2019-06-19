С 18 по 20 июня в Минске, проходит трехсторонняя координационная встреча экспертов администраций связи Беларуси, Литвы и Латвии.

Со стороны Беларуси во встрече участвуют представители Министерства связи и информатизации, РУП "БелГИЭ", УО "БГУИР" и представители специальных пользователей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, эксперты планируют обменяться информацией по текущему и будущему использованию полос радиочастот в приграничных районах.

Основным вопросом встречи стало использование полосы радиочастот 3400-3800 МГц для систем 5G в приграничных районах и подписание соответствующих технических критериев и принципов.

Кроме того, эксперты пересмотрят и обновят соглашения по использованию радиочастот в приграничных районах в диапазонах 700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц, с учетом развития технологий и современных требований к эффективному использованию радиочастотного ресурса.