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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПЕРТЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СВЯЗИ БЕЛАРУСИ, ЛИТВЫ И ЛАТВИИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ ОБНОВЯТ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОЧАСТОТ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ
14:41 19.06.2019

С 18 по 20 июня в Минске, проходит трехсторонняя координационная встреча экспертов администраций связи Беларуси, Литвы и Латвии.

Со стороны Беларуси во встрече участвуют представители Министерства связи и информатизации, РУП "БелГИЭ", УО "БГУИР" и представители специальных пользователей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, эксперты планируют обменяться информацией по текущему и будущему использованию полос радиочастот в приграничных районах.

Основным вопросом встречи стало использование полосы радиочастот 3400-3800 МГц для систем 5G в приграничных районах и подписание соответствующих технических критериев и принципов.

Кроме того, эксперты пересмотрят и обновят соглашения по использованию радиочастот в приграничных районах в диапазонах 700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц, с учетом развития технологий и современных требований к эффективному использованию радиочастотного ресурса.
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