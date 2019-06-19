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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЯРМАРКА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ОТКРЫЛАСЬ В КУРСКЕ
14:12 19.06.2019
В Курске на площади Советов открылась традиционная ярмарка белорусских и российских товаропроизводителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, участники ярмарки из регионов Беларуси и России предлагают посетителям одежду для работы, дома и отдыха, детские товары, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и многое другое, головные уборы, домашний текстиль, товары народного потребления, а также разнообразные продукты питания.
По мнению предпринимателей, проводимое мероприятие поддерживает инициативы малого и среднего предпринимательства, обеспечивает рост предпринимательской активности и самозанятости населения.
28-30 июня 2019 г. белорусская делегация примет участие в мероприятиях Курской Коренской ярмарки.
Ярмарочная деятельность осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий на 2017-2019 годы к соглашению между правительствами Беларуси и Администрацией Курской области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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