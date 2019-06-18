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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАМЕЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ПОСТАВКАМ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ НА РЫНОК КАЗАХСТАНА
13:09 19.06.2019

Представители БЕЛАЗа и ведущих горнодобывающих предприятий Казахстана провели ряд продуктивных встреч по поставкам белорусской карьерной и специальной техники в рамках прошедшего в Нур-Султане (Казахстан) X Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy 2019 (АММ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», представлял БЕЛАЗ на ежегодном конгрессе АММ официальный дилер в Республике Казахстан – ООО «Промышленная группа «Мегаполис». На площадке конгресса обсуждались вопросы по сотрудничеству с ключевыми и потенциальными партнерами, лидерами отрасли и представителями власти.

Совместно с посольством Беларуси в Казахстане при непосредственном участии посла Анатолия Ничкасова прошли переговоры о стратегическом сотрудничестве с одним из лидеров горнодобывающей отрасли Казахстана – KAZ Minerals Plc.

Также руководители «Промышленной группы «Мегаполис» провели переговоры с представителями ведущих горнодобывающих предприятий Казахстана, такими как KAZ Minerals Plc, ТОО «Казцинк», ТОО «Евразийская группа», ТОО «Коммерческий центр ERG», АО «Шубарколь премиум», АО «Шубарколь комир», АО «ТНК «Казхром», АО «ССГПО», ТОО «Богатырь Комир», АО «АК Алтыналмас».

В результате встреч намечены основные направления по продвижению и поставкам техники производства Белорусского автомобильного завода в Республике Казахстан официальным дилером предприятия в этом регионе – ООО «Промышленная группа «Мегаполис».
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