|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕС ПРОВЕЛИ В БРЮССЕЛЕ 6-Й РАУНД ДИАЛОГА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
12:13 19.06.2019
Беларусь и Европейский союз провели 6-й раунд двустороннего диалога по правам человека 18 июня в Брюсселе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ЕС в Беларуси, стороны широко обсудили происходящее в сфере развития государственной политики, реализацию Национального плана действий в области прав человека в Беларуси и ситуацию с правами человека в стране.
Особое внимание было уделено свободе выражения, собраний и объединений. Участники также рассмотрели политику в отношении гендерного равенства и борьбы с насилием в семье и положение дел с реализации такой политики как в ЕС, так и в Беларуси.
В контексте недавних казней ЕС вновь заявил о своем категорическом неприятии смертной казни всегда и при любых обстоятельствах.
Открытость Беларуси, проявляющаяся в последнее время, к сотрудничеству в продвижении прав человека на международных форумах, включая сотрудничество через такие механизмы ООН, как Универсальный периодический обзор, является позитивным событием. В то же время необходимо дальнейшее сотрудничество Беларуси с держателями мандатов специальных процедур ООН.
Был также рассмотрен ряд индивидуальных случаев.
Заседание открыл специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор. Делегацию Европейского союза возглавлял Томас Майр-Хартинг, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий (EEAS). В состав делегации входила Мара Маринаки, главный советник по гендерным вопросам. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Представители государств-членов Европейского союза также наблюдали за ходом Диалога.
Европейский союз высоко оценил активное участие и вклад ряда организаций гражданского общества и неправительственных организаций в обсуждение ситуации с гражданскими, политическими, экономическими, социальными и культурными правами в некоторых частях диалога.
Ожидается, что очередная встреча в рамках Диалога по правам человека между ЕС и Беларусью состоится в 2020 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2019
Курсы в банках
на 19.06.2019
Конвертация в банках
на 19.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте