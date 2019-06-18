Беларусь и Европейский союз провели 6-й раунд двустороннего диалога по правам человека 18 июня в Брюсселе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ЕС в Беларуси, стороны широко обсудили происходящее в сфере развития государственной политики, реализацию Национального плана действий в области прав человека в Беларуси и ситуацию с правами человека в стране.

Особое внимание было уделено свободе выражения, собраний и объединений. Участники также рассмотрели политику в отношении гендерного равенства и борьбы с насилием в семье и положение дел с реализации такой политики как в ЕС, так и в Беларуси.

В контексте недавних казней ЕС вновь заявил о своем категорическом неприятии смертной казни всегда и при любых обстоятельствах.

Открытость Беларуси, проявляющаяся в последнее время, к сотрудничеству в продвижении прав человека на международных форумах, включая сотрудничество через такие механизмы ООН, как Универсальный периодический обзор, является позитивным событием. В то же время необходимо дальнейшее сотрудничество Беларуси с держателями мандатов специальных процедур ООН.

Был также рассмотрен ряд индивидуальных случаев.

Заседание открыл специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор. Делегацию Европейского союза возглавлял Томас Майр-Хартинг, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий (EEAS). В состав делегации входила Мара Маринаки, главный советник по гендерным вопросам. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Представители государств-членов Европейского союза также наблюдали за ходом Диалога.

Европейский союз высоко оценил активное участие и вклад ряда организаций гражданского общества и неправительственных организаций в обсуждение ситуации с гражданскими, политическими, экономическими, социальными и культурными правами в некоторых частях диалога.

Ожидается, что очередная встреча в рамках Диалога по правам человека между ЕС и Беларусью состоится в 2020 году.