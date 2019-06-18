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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОССТАНДАРТОМ БЕЛАРУСИ И ЕГИПЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И КАЧЕСТВУ
10:43 19.06.2019

В рамках официального визита президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в Беларусь 18 июня подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и информационной поддержки между Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и Египетской организацией по стандартизации и качеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе Госстандарта, документ разработан в рамках реализации Комплексной программы («Дорожной карты») развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет на 2017-2018 годы.

Меморандум предусматривает установление межведомственного сотрудничества в области стандартизации и информационной поддержки, организацию тренингов, конференций, программ повышения осведомленности, презентаций и семинаров по различным темам в области стандартизации и деятельности, связанной с обеспечением качества продукции.
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