ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПСИТЛ
09:50 19.06.2019

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов принял участие во встрече высокого уровня ПСИТЛ (Партнерство «Северное измерение по транспорту и логистике — инициатива межрегионального сотрудничества в области транспорта и логистики в регионе Северного Измерения между Европейским Союзом, Норвегией, Россией и Беларусью), которая прошла 18 июня в Осло.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече поднимался вопрос роли руководящего комитета ПСИТЛ в независимой оценке партнерства. Так, с учетом результата оценки будет установлен подходящий формат для будущей работы и деятельности Партнерства, которая привнесет дополнительные преимущества для заинтересованных сторон.

В ходе переговоров также была согласована «дорожная карта» на будущее и проведена оценка работы, проделанной РК и Секретариатом ПСИТЛ в целом. Кроме того, обсуждались направления развития контактов в сети заинтересованных сторон в зоне Северного измерения и продление срока действия Меморандума о взаимопонимании.

Для Беларуси данная встреча – еще одна возможность для создания и реализации совместных проектов общего интереса, направленных на создание современных транспортных связей в регионе ПСИТЛ, а также внедрения передовых и инновационных технологий в области транспорта и логистики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
валюта курс
EUR 2.3145
USD 2.0632
RUB 3.2091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3145 +0.0026
USD 2.0632 +0.0012
RUB 3.2091 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3050 2.3110
USD 2.0600 2.0630
RUB 3.2080 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 19.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1230
EUR/RUB 71.5200 72.0000
USD/RUB 63.9000 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте