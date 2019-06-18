Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов принял участие во встрече высокого уровня ПСИТЛ (Партнерство «Северное измерение по транспорту и логистике — инициатива межрегионального сотрудничества в области транспорта и логистики в регионе Северного Измерения между Европейским Союзом, Норвегией, Россией и Беларусью), которая прошла 18 июня в Осло.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече поднимался вопрос роли руководящего комитета ПСИТЛ в независимой оценке партнерства. Так, с учетом результата оценки будет установлен подходящий формат для будущей работы и деятельности Партнерства, которая привнесет дополнительные преимущества для заинтересованных сторон.

В ходе переговоров также была согласована «дорожная карта» на будущее и проведена оценка работы, проделанной РК и Секретариатом ПСИТЛ в целом. Кроме того, обсуждались направления развития контактов в сети заинтересованных сторон в зоне Северного измерения и продление срока действия Меморандума о взаимопонимании.

Для Беларуси данная встреча – еще одна возможность для создания и реализации совместных проектов общего интереса, направленных на создание современных транспортных связей в регионе ПСИТЛ, а также внедрения передовых и инновационных технологий в области транспорта и логистики.