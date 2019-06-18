Беларусь и Египет могут активнее сотрудничать в сфере науки и технологий. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 18 июня на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая прошла в Палате представителей Национального собрания.

Он предложил придать динамику сотрудничеству двух стран в области науки и технологий:

«Мы могли бы активнее работать в вопросах трансфера знаний и опыта Беларуси в медицине, инженерной сфере, информационных технологиях и многих других направлениях".

Кроме того, председатель Совета Республики акцентировал внимание на возможностях привлечения молодежи Египта для получения образования в белорусских вузах. Беларусь и Египет также могут активнее развивать деловые контакты и создавать совместные компании, уверен Михаил Мясникович.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, во время переговоров обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма и культуры.