|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ МОГУТ АКТИВНЕЕ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ – МЯСНИКОВИЧ
09:14 19.06.2019
Беларусь и Египет могут активнее сотрудничать в сфере науки и технологий. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 18 июня на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая прошла в Палате представителей Национального собрания.
Он предложил придать динамику сотрудничеству двух стран в области науки и технологий:
«Мы могли бы активнее работать в вопросах трансфера знаний и опыта Беларуси в медицине, инженерной сфере, информационных технологиях и многих других направлениях".
Кроме того, председатель Совета Республики акцентировал внимание на возможностях привлечения молодежи Египта для получения образования в белорусских вузах. Беларусь и Египет также могут активнее развивать деловые контакты и создавать совместные компании, уверен Михаил Мясникович.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, во время переговоров обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма и культуры.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2019
Курсы в банках
на 19.06.2019
Конвертация в банках
на 19.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте