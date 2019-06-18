Правительство Беларуси заинтересовано в промышленной кооперации с Узбекистаном и предлагает реализовать масштабные проекты по производству техники. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник сегодня на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Узбекистана.

"Приоритетными направлениями являются сотрудничество в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и фармацевтической отраслях, легкой промышленности. Особое внимание уделяем промышленной кооперации, созданию совместных производств, - отметил Владимир Дворник. - Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабные проекты по созданию производств грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. Минский автомобильный завод готов принять участие в создании таких производств с высокой степенью локализации". Перспективы для взаимодействия есть также в фармацевтической отрасли и легкой промышленности.

Что касается сотрудничества в сфере сельского хозяйства, достигнуты договоренности по созданию молочно-товарных комплексов в Узбекистане за счет средств узбекской стороны с привлечением белорусских проектных и строительных организаций, комплектацией белорусским оборудованием, а также поставками КРС белорусской селекции. В апреле 2019 года в Ташкентской области создано совместное предприятие "Здравушка Ташкент", по этому проекту планируется построить завод по переработке молока и молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов.

"Белорусская сторона готова реализовать такие же проекты в других регионах Узбекистана", - подчеркнул Владимир Дворник.

По его мнению, прорывными могут стать проекты по автоматизации газотранспортной и газораспределительной сетей Узбекистана с участием белорусских предприятий.

Белорусская сторона также предлагает активнее взаимодействовать в области информационных технологий, прежде всего наладить связи между парками высоких технологий.

"Мы накопили опыт в создании и развитии ПВТ и можем им поделиться. Готовы также организовать обучение узбекских абитуриентов в вузах Беларуси по IT-специальностям", - сказал белорусский Вице-премьер.

Беларусь способна увеличить поставки в Узбекистан сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, карьерных самосвалов, продукции деревообработки, нефтехимии, фармацевтики, медицинской техники, продовольственных товаров, племенного скота. По словам Владимира Дворника, есть заинтересованность в качественной узбекской продукции, в первую очередь это свежие и переработанные фрукты и овощи, орехи, хлопковое волокно, медная проволока и другие товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительственная делегация Узбекистана посещает Беларусь 17-19 июня. В августе этого года планируется официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.