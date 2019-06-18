Беларусь в 2019 году откроет в Колумбии посольство. Об этом говорится в постановлении Совмина 396 от 15 июня 2019 года.

Министерству финансов поручено профинансировать расходы, связанные с открытием, а также содержать посольство «в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом».