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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В КОЛУМБИИ В 2019 ГОДУ ОТКРОЕТСЯ ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
15:50 18.06.2019
Беларусь в 2019 году откроет в Колумбии посольство. Об этом говорится в постановлении Совмина 396 от 15 июня 2019 года.
Министерству финансов поручено профинансировать расходы, связанные с открытием, а также содержать посольство «в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом».
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