Беларусь выделила образовательные гранты гражданам Египта на обучение в белорусских вузах. Такую информацию озвучил Александр Лукашенко, комментируя итоги переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые прошли 18 июня во Дворце Независимости.

"Наша страна обладает значительным потенциалом в области образования, подготовки специалистов, востребованных в экономике. В настоящее время в Беларуси проходят обучение всего 20 египетских граждан. Мы выделили образовательные гранты гражданам Египта на обучение в белорусских вузах. Это только начало. Мы хотели бы видеть ваших молодых людей, стремящихся получить современное образование в Беларуси, в большем количестве", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также подтвердил ранее направленное приглашение для группы египетских подростков приехать в Беларусь на отдых и оздоровление в августе 2019 года.

"В деле развития дружественных отношений между нашими народами важное место занимает туризм - мы с вами об этом говорили два года назад в Каире. За эти последние два года туристический поток из Беларуси в Египет увеличился более чем в четыре раза. Мы хотели бы, чтобы и ваши люди чаще бывали в Беларуси. Как вы сегодня сказали, в Беларуси для египетских граждан есть что посмотреть, а мы создадим все условия для того, чтобы граждане Египта получили здесь все необходимое, приехав на отдых", - заверил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Египет располагают богатым культурным и историческим наследием.

"Мы заинтересованы в обмене опытом в этой сфере. Готовы организовать взаимные визиты специалистов музеев, археологов, реставраторов. Будем рады провести у себя Дни культуры Египта", - добавил Лукашенко.

Абдель Фаттах аль-Сиси подтвердил готовность расширять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям и продолжать реализацию совместных проектов.

"Хочу подтвердить, что мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжать работу в развитии двусторонних отношений между нашими странами по всем направлениям, во всех областях, - сказал президент Египта. - Мы очень открыты к реализации всех намеченных проектов, о которых говорили в ходе вашего визита и в ходе нынешнего визита".

По итогам переговоров Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы.