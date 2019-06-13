Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле. Об этом сообщил Александр Лукашенко по итогам переговоров в узком составе с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые прошли 18 июня во Дворце Независимости.

"Мы предпримем с нашей стороны и со стороны Египта усилия для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы бы хотели, чтобы белорусы как надежные ваши друзья и партнеры имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков продукции в Египет", - добавил он.

Для увеличения объемов продукции совместного производства требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям.

"То же самое, мы договорились с Президентом, сделаем и мы со своей стороны", - заверил Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Белорусская сторона рассчитывает вместе с Египтом создавать продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках.

"Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

"Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что развитая промышленность - одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

"Здесь нет никаких закрытых тем. Все, что мы можем, мы готовы перенести в Египет. Вы на нас в этом плане можете рассчитывать", - подчеркнул он.

В соответствии с достигнутыми между странами договоренностями, в Каире ранее был дан старт совместному проекту по производству автомобильной техники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы. "Это хорошее начало. Важно на этой стадии становления этого предприятия поддержать производство заказами египетского государства. Необходимо дать ему возможность развернуться и самостоятельно наработать портфель заказов. Для стабильной рентабельности завод должен выпускать не менее 350-400 единиц техники в год, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Со своей стороны мы также окажем этой компании поддержку, о чем мы с вами только что условились".

Увеличивает производство тракторов "Беларус" многопрофильное сборочное предприятие в египетской Александрии. В Каире созданы сборочные линии погрузчиков и сельскохозяйственного оборудования.

"Мы ознакомили специалистов Министерства обороны Египта с белорусским опытом, передали отдельные технологии создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, производства детского питания, ржаного хлеба, выращивания овощей в закрытом грунте. Если у вас есть желание использовать белорусский опыт, мы готовы подключаться к вашим проектам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заметил, что сейчас Египет активно реализует национальную программу по созданию тепличных комплексов, а для этого нужна подходящая техника.

"Мы уже изготовили пробную партию малогабаритных тракторов для промышленных теплиц. Мы могли бы производить их на совместном предприятии в Александрии", - предложил Лукашенко.

По итогам переговоров Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы.